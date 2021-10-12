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Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил правительство в отставку, все министры продолжают исполнять обязанности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
12 октября 2021 г. 15:02
Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил правительство в отставку, все министры продолжают исполнять обязанности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Жапаров предложил парламенту кандидатуру своего однофамильца Акылбека Жапарова на должность руководителя президентской администрации и главы кабмина. Об этом киргизский лидер сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

"Сменится и глава кабмина. Я предложил кандидатуру Акылбека Жапарова", - сообщил президент.

В соответствии с новым основным законом республики глава администрации президента также является руководителем правительства.

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