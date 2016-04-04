Президент Израиля заявил о готовности к встрече с палестинским лидером

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин выразил готовность встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства сообщил на переговорах в Иерусалиме с министром иностранных дел Чехии Любомиром Заоралеком.

"Я готов встретиться с Махмудом Аббасом, естественно, после координации с правительством Израиля", - сказал Ривлин, чьи слова распространила президентская пресс-служба.

Глава государства подчеркнул важность шагов по укреплению доверия между израильтянами и палестинцами. "Мы должны найти способ восстановить доверие между нами", - сказал президент. Он также "выразил надежду на то, что палестинцы пойдут на прямые переговоры с Израилем" и указал, что, "если Аббас намерен вести работу по пресечению терроризма, а также продемонстрирует готовность вернуться за стол переговоров, необходимо найти пути для этого" (возобновления мирного процесса), добавили в пресс-службе.

Длившийся девять месяцев очередной раунд мирных переговоров между израильтянами и палестинцами был прерван два года назад без достижения каких-либо результатов.