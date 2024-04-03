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Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа

Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа Президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения в связи с гибелью семи волонтеров неправительственной организации "Всемирная центральная кухня" в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 01:46
Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения в связи с гибелью семи волонтеров неправительственной организации "Всемирная центральная кухня" в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия президент Израиля Ицхак Герцога.

"Президент Ицхак Герцог позвонил основателю "Всемирной центральной кухни" Хосе Андресу и принес искренние извинения и глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью сотрудников организации в сектора Газа минувшей ночью, а также направил соболезнования семьям погибших", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией президента Израиля в соцсети X.

Герцог пообещал провести тщательное расследования удара ЦАХАЛ, в ходе которого погибли волонтеры благотворительной организации.

По данным "Всемирной центральной кухни", в результате израильского удара погибли семь сотрудников организации, среди них - граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, а также человек с двойным гражданством США и Канады.

Благотворительная организация "Всемирная центральная кухня" работает с 2010 года, ее основатель - известный американский шеф-повар Хосе Андрес.

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