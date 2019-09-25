Президент Ирана заявил, что Израиль оказывает поддержку ИГ

Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль пособником террористической группировки "Исламское государство".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением он выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Израиль - это та страна, которая заботится о раненых бойцах ИГ, они поставляют им оружие. Если вам нужны доказательства, вам следует посетить израильские больницы и посмотреть на раненых бойцов "Даиш", на то, как им оказывают помощь. Вам следует посмотреть на оружие, изъятое у бойцов ИГ, и увидеть, что оно произведено в Израиле", - сказал президент Ирана.