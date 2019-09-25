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Президент Ирана заявил, что Израиль оказывает поддержку ИГ

Президент Ирана заявил, что Израиль оказывает поддержку ИГ

Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль пособником террористической группировки "Исламское государство".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением он выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Израиль - это та страна, которая заботится о раненых бойцах ИГ, они поставляют им оружие. Если вам нужны доказательства, вам следует посетить израильские больницы и посмотреть на раненых бойцов "Даиш", на то, как им оказывают помощь. Вам следует посмотреть на оружие, изъятое у бойцов ИГ, и увидеть, что оно произведено в Израиле", - сказал президент Ирана.

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