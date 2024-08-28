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Президент Ирана совершит свою первую зарубежную поездку в Ирак

Президент Ирана совершит свою первую зарубежную поездку в Ирак Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Ирак в рамках своей первой зарубежной поездки после вступления в должность.
Другие страны
28 августа 2024 г. 11:39
Президент Ирана совершит свою первую зарубежную поездку в Ирак

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Ирак в рамках своей первой зарубежной поездки после вступления в должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранский посол в Багдаде Мохаммад Казем Аль-Садег в интервью агентству IRNA.

По его словам, Пезешкиан посетит Багдад в середине сентября по официальному приглашению премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

Казем Аль-Садег подчеркнул, что во время этой поездки ожидается подписание некоторых соглашений, договоренность по которым была достигнута еще при предыдущем президенте Ирана Ибрахиме Раиси.

Посол также выразил надежду на то, что визит Пезешкиана поспособствует "развитию и углублению отношений между двумя странами".

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