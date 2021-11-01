Президент Франции заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

Как передает Report, слова французского лидера приводит телеканал BFM TV .

"Я не думаю, я знаю это", - ответил Макрон на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что Моррисон обманул его. Одновременно глава Франции отметил, что очень уважает Австралию и ее народ.

Макрон в четверг провел телефонный разговор с Моррисоном впервые после отказа Австралии от крупнейшего оборонного контракта с Францией на поставку подводных лодок. В разговоре Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры отказаться от контракта в пользу другого проекта "подорвало отношения доверия между двумя странами" и Австралия должна "предложить конкретные действия, в которых бы воплотилась воля властей пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".