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Президент Франции заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии

Президент Франции заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 04:48
Президент Франции заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

Как передает Report, слова французского лидера приводит телеканал BFM TV.

"Я не думаю, я знаю это", - ответил Макрон на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что Моррисон обманул его. Одновременно глава Франции отметил, что очень уважает Австралию и ее народ.

Макрон в четверг провел телефонный разговор с Моррисоном впервые после отказа Австралии от крупнейшего оборонного контракта с Францией на поставку подводных лодок. В разговоре Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры отказаться от контракта в пользу другого проекта "подорвало отношения доверия между двумя странами" и Австралия должна "предложить конкретные действия, в которых бы воплотилась воля властей пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".

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Версия на азербайджанском языке Fransa prezidenti Avstraliya baş nazirinin onu aldatdığını bildirib

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