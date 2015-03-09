​Президент Финляндии поддержал идею о создании армии Евросоюза

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал идею создания единой армии Европейского союза. Как сообщает Report со ссылкой на news.ru, по словам Ниинисте, создание такой армии стало бы серьезным и естественным шагом, направленным на защиту укрепление ценностей Евросоюза.

К созданию армии Евросоюза на днях призвал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Таким образом можно показать миру, что между странами-членами Европейского союза никогда не будет войны, посчитал он. "Такая армия помогла бы нам осуществлять общую внешнюю политику и политику безопасности", - заявил Юнкер в интервью немецкой газете WeltamSonntag.

9 марта, экс-генсек НАТО Хавьер Солана представит в Брюсселе экспертный доклад, в котором говорится о необходимости новой стратегии безопасности для Европы. Работа, получившая название "Больше общности для европейской обороны", велась полгода. В ней, в частности, говорится о гипотетической возможности проводить военные операции за пределами ЕС и о создании штаб-квартиры командования европейской армии в Брюсселе.