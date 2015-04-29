Президент Египта: Выборы в стране состоятся до конца года

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Парламентские выборы в Египте, которые должны были пройти еще в марте, состоятся до конца нынешнего года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью испанской газете El Mundo президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы хотели провести выборы в марте, но процесс был остановлен из-за обращений ряда граждан о его несоответствии конституции. Мы ведем переговоры с политическими партиями", - добавил президент.

Кроме того, в интервью президент Египта заявил, что организация "Братья мусульмане" не пользуется большой поддержкой общества. "Братья мусульмане", на самом деле, в меньшинстве. Египтяне боятся за будущее своих детей и едины в том, чтобы спасти родину. Мы должны быть едины. Примером может служить то, что происходит в Сирии, Ливии, Ираке и Йемене. Когда страна уступает насилию, она не может спастись", - заявил ас-Сиси.

В интервью глава Египта также дал оценку террористической организации "Исламское государство". "Те, кто поддерживают "Исламское государство", не понимают, какую опасность она представляет. ИГ использует религию в качестве инструмента для достижения политических целей и создало неконтролируемую силу. Надо противостоять этой реальности, и мы должны быть едины, потому что это затрагивает все Средиземноморье, Европу, весь мир", - заявил Ас-Сиси.