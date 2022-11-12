Президент Боливии подтвердил проведение переписи населения в 2024 году

Президент Боливии Луис Арсе заявил в субботу, что правительство проведет перепись населения 23 марта 2024 года.

Президент Боливии Луис Арсе заявил в субботу, что правительство проведет перепись населения 23 марта 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, объявление было сделано на фоне продолжавшихся уже три недели протестов и забастовок в департаменте Санта-Крус, организаторы которых требуют провести перепись в 2023 году. После актуализации демографических данных регион, вероятно, сможет получить больше средств из бюджета.

"Я хочу объявить о двух решениях. Во-первых, перепись будет проведена 23 марта 2024 года. Во-вторых, распределение средств на основе полученных предварительных данных будет осуществлено в сентябре 2024 года, на месяц раньше, чем мы предлагали изначально", - сказал он в обращении к нации, которое транслировалось в эфире телеканала Bolivia TV.

Арсе осудил попытки политизации переписи населения. По его мнению, организаторы протестов, которых поддерживают власти департамента, "пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и вновь подорвать демократический порядок", как в 2019 году, когда тогдашний президент страны Эво Моралес подал в отставку на фоне волны протестов из-за его переизбрания.

"Преступные группы пытаются поджечь Санта-Крус, стремятся к эскалации насилия на почве расизма, добиваются большего числа смертей и хотят повторить госпереворот 2019 года", - считает Арсе. По его словам, в ходе протестов в регионе погибли уже четыре человека, пострадали более 100.

Президент Боливии отметил, что правительство страны открыто к диалогу, но проведение переписи в 2023 году невозможно технически.