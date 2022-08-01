Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии Румен Радев подписал в понедельник указ о роспуске Народного собрания.

Президент Болгарии Румен Радев подписал в понедельник указ о роспуске Народного собрания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Румен Радев подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание со 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года", - отмечено в сообщении.

Другим указом Радев назначил техническое правительство, главой которого станет Гылыб Донев. Вице-премьером по вопросам социальной политике и министром труда и социальной политики в новом кабмине стал Лазар Лазаров, вице-премьером по экономической политике и министром транспорта и сообщений - Христо Алексиев, вице-премьером по вопросам общественного порядка и безопасности и министром внутренних дел - Иван Демерджиев, вице-премьером по управлению европейскими средствами - Атанас Пеканов. Официальное представление технического правительства состоится 2 августа в полдень, тогда же новое правительство приступит к работе.

47-е Народное собрание Болгарии после объявления вотуму недоверия правительству Кирила Петкова так и не смогло договориться о формировании нового Кабмина. В связи с чем президент принял решение распустить парламент и назначить новый технический кабинет министров, официальное представление которого состоится во вторник.