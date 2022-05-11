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Президент Австрии привел к присяге новых членов правительства

Президент Австрии привел к присяге новых членов правительства Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел в среду к присяге новых членов правительства республики.
Другие страны
11 мая 2022 г. 11:36
Президент Австрии привел к присяге новых членов правительства

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел в среду к присяге новых членов правительства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перестановки в австрийском кабинете министров произошли в результате ухода в отставку двух министров.

На церемонии в канцелярии президента министр труда Мартин Кохер был приведен к присяге в качестве министра экономики, статс-секретарем в Минэкономики стала Сюзанне Краус-Винклер, статс-секретарем в Министерстве финансов - Флориан Турски.

Министром сельского хозяйства в дальнейшем будет утвержден Норберт Тотшниг, который в настоящее время не смог присутствовать на церемонии из-за положительного теста на коронавирус.

10 мая канцлер Карл Нехаммер анонсировал реорганизацию министерств из-за ухода в отставку министра сельского хозяйства, регионов и туризма Элизабет Кёстингер и министра цифровизации и экономики Маргарете Шрамбёк. Полномочия прежних министров будут разделены между новыми статс-секретарями.

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