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Президент Алжира: Газ играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития в мире

Президент Алжира: Газ играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития в мире Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о решающей роли природного газа в обеспечении устойчивого развития в мировом масштабе.
Другие страны
2 марта 2024 г. 18:22
Президент Алжира: Газ играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития в мире

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о решающей роли природного газа в обеспечении устойчивого развития в мировом масштабе.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время газ играет решающую роль в обеспечении устойчивого развития в мировом масштабе и способствует удовлетворению растущего глобального спроса на энергию. Алжир, как и все его партнеры, убежден, что газ - это природный ресурс, требующий крупных инвестиций. Кроме того, газ является дополнением к возобновляемым источникам энергии. Газ - друг природы", - подчеркнул глава государства на открытии VII саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в Международном центре конференций в алжирской столице. Его речь транслировалась по национальному телевидению.

Теббун призвал к "укреплению сотрудничества и партнерства между странами - производителями газа в рамках ФСЭГ". Он также приветствовал присоединение к этой организации Мавритании, Мозамбика и Сенегала.

Президент отметил, что VII саммит в Алжире "представляет собой возможность заложить основу для общего видения ради защиты интересов стран-производителей и потребителей газа". Мероприятие "отражает обязательства ФСЭГ и его усилия по укреплению роли газа в глобальной энергетической безопасности", добавил он.

"Природный газ - это чистая энергия, которую мы используем наряду с новыми и возобновляемыми источниками энергии. Если мы стремимся вместе поддерживать развитие новых технологий в этой области и проводить политику, которая поощряет инвестиции перед лицом энергетических проблем, очевидно, что для этого нам всем потребуются укрепить диалог между членами ФСЭГ", - отметил Теббун. Президент подчеркнул "приверженность Алжира достижению целей организации по обеспечению глобальной энергетической безопасности".

В работе саммита принимают участие лидеры Боливии, Ирана, Катара, Мавритании.

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