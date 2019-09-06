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Президент Афганистана встретится с Трампом в Вашингтоне

Президент Афганистана встретится с Трампом в Вашингтоне

Президент Афганистана Ашраф Гани проведет 7 сентября переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил источник в администрации афганского лидера.

Согласно информации, А.Гани возглавит делегацию из 13 человек.

Ранее США и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политического офиса радикального движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.

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