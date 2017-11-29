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    Претендовавшего на корону принца Саудовской Аравии освободили за 1 млрд долларов

    Еще три человека были отпущены на свободу после достижения договоренности с правительством

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Саудовский принц Митеб бин Абдулла, считавшийся ведущим претендентом на корону и задержанный в ходе антикоррупционного расследования, был отпущен на свободу за 1 млрд долларов СЩА. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в Саудовской Аравии.

    Чиновник также отметил, что еще три человека были отпущены на свободу после достижения договоренности с правительством.

    Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд рассказал, что большинство принцев согласились на предложение правительства обменять свободу на часть своих средств. В результате в казну страны удалось собрать около 100 млрд долларов.

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