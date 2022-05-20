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Пресс-секретарь Пентагона перейдет на работу в Белом доме

Пресс-секретарь Пентагона перейдет на работу в Белом доме Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вскоре сменит место работы и получит должность в Белом доме.
Другие страны
20 мая 2022 г. 06:18
Пресс-секретарь Пентагона перейдет на работу в Белом доме

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вскоре сменит место работы и получит должность в Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, Кирби станет высокопоставленным представителем американской администрации по связям с общественностью и будет связан с Советом национальной безопасности США. Предполагается, что в случае необходимости он сможет заменять на брифингах пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кирби с 2015 по 2017 год занимал должность руководителя пресс-службы Госдепартамента. Пресс-секретарем Пентагона он работает с января 2021 года.

Жан-Пьер лишь на этой неделе стала пресс-секретарем Белого дома. До конца прошлой недели этот пост занимала Джен Псаки, а Жан-Пьер была ее заместителем.

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