Премьер Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения в стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды в стране вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который вызвал экономические потрясения в Европе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды в стране вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта в Украине, который вызвал экономические потрясения в Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности страны. "Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение", - сказал он.