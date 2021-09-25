Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество поддержать нынешнее правительство Афганистана для недопущения гуманитарного кризиса.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество поддержать нынешнее правительство Афганистана для недопущения гуманитарного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом он сказал, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Прямо сейчас все международное сообщество должно подумать о том, каков дальнейший путь. Есть два пути, по которым мы можем пойти. Если мы сейчас пренебрежем Афганистаном, то, по данным ООН, половина населения Афганистана уже находится в уязвимом положении, и к следующему году почти 90% населения страны окажется за чертой бедности. Впереди нас ждет огромный гуманитарный кризис. И это будет иметь серьезные последствия не только для соседей Афганистана, но и для всего мира", - сказал премьер.

Хан отметил, что дестабилизированный Афганистан "снова станет убежищем для международных террористов".

"Следовательно, есть только один путь. Мы должны укрепить и стабилизировать нынешнее правительство во имя народа Афганистана", - сказал он.

Премьер Пакистана подчеркнул, что время имеет решающее значение, поскольку Афганистан находится на "критическом" этапе.

"Вы не можете тратить время впустую. Там нужна помощь. Гуманитарная помощь должна быть оказана там немедленно. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предпринял смелые шаги. Я призываю вас мобилизовать международное сообщество и двигаться в этом направлении", - сказал он.