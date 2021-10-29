Премьер Австралии заявил, что надеется на нормализацию отношений с Францией

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что ожидает дальнейшего сотрудничества с Францией и возобновления совместной работы двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что ожидает дальнейшего сотрудничества с Францией и возобновления совместной работы двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии главы правительства в пятницу на фоне первого телефонного разговора лидеров стран после отказа Канберры от крупнейшего оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок.

В канцелярии премьер-министра Австралии отметили, что разговор лидеров был "откровенным обсуждением двусторонних отношений". "Премьер воспользовался возможностью проинформировать президента (Франции Эмманюэля Макрона) об обязательстве Австралии обеспечить нулевой объем выбросов углерода к 2050 году и заверил его, что с нетерпением ожидает будущего сотрудничества стран на благо общих интересов, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе", - указали в ведомстве.

По словам министра обороны Австралии Питера Даттона, звонок французского лидера стал ответом на письмо, направленное ранее главой австралийского правительства. "Это был продуктивный телефонный звонок. Очевидно, что Франция все еще разочарована (решением Канберры разорвать контракт на строительство половодных лодок, принятым в сентябре текущего года)… и мы понимаем эту реакцию, но мы пройдем через это. В следующем году, надеюсь, мы сможем продолжить шаги по нормализации отношений", - сказал Даттон в эфире телеканала 9News.