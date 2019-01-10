Премьер Тайваня уходит в отставку вместе с кабинетом министров

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Тайваня Уильям Лай (Лай Циндэ) объявил, что 11 января уйдет в отставку вместе со своим кабинетом министров.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Уход премьера Тайваня был ожидаем, Уильям Лай подал прошение об отставке еще в конце ноября прошлого года после того, как Демократическая прогрессивная партия проиграла местные выборы, однако тогда отставка не была принята главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая сама подала в отставку с поста председателя партии.

На выборах в декабре Демократическая прогрессивная партия набрала меньше голосов, чем ее основной конкурент — Гоминьдан — в большинстве административных единиц Тайваня. Уильям Лай взял на себя ответственность за столь низкий уровень доверия населения к его партии и заявил, что больше не может находиться на посту премьера.