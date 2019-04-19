Премьер-министр Японии посетит США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ нанесет в мае визит в США, затем ожидается визит президента США Дональда Трампа в Японию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу глава МИД Японии Таро Коно на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майклом Помпео, и. о. министра обороны США Патриком Шанаханом и министром обороны Японии Такэси Иваей по итогам встречи в Вашингтоне в формате "два плюс два".

"Премьер-министр Японии Абэ посетит США в следующем месяце, ожидается, что президент Трамп затем отправится с визитом в Японию и станет первым официальным гостем после того, как трон займет наш новый император", - сказал Таро Коно.