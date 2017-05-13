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    Премьер-министр Украины заявил, что уйдет с поста в случае непринятия в стране пенсионной реформы

    С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров должны получить повышенную пенсию

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он готов покинуть свой пост в случае непринятия в стране пенсионной реформы.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

    "С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточно существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку. Но я знаю, что я это сделаю", - заявил Гройсман.

    Ранее Гройсман сообщил, что в марте 2017 года средняя зарплата в стране составила 6572 гривны (255 долларов).

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