Премьер-министр Сербии Вучич победил на президентских выборах, набрав 55,08%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Александр Вучич победил на прошедших в Сербии 2 апреля президентских выборах с результатом 55,08%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич.

"Предварительные результаты после обработки всех бюллетеней с 8 тыс. 396 избирательных участков свидетельствуют, что победил Александар Вучич, набрав 2 млн 12 тыс. 788 голосов, что составляет 55,08%", - заявил В.Димитриевич.

Итоговые результаты, по его словам, будут объявлены через 96 часов после закрытия участков, на которых проводилось переголосование в понедельник.

По данным РИК, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,66%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%).

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз.