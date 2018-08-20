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    Премьер Канады сообщил о намерении участвовать в выборах 2019 года

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о своем намерении участвовать в парламентских выборах 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трюдо написал на официальной странице в Facebook.

    "Мы многого достигли с 2015 года, но все еще остается много работы, которую надо сделать вместе. Итак, сегодня я рад принять выдвижение в качестве кандидата от Либеральной партии Канады в 2019 году ", — сообщил Трюдо.

    Парламентские выборы в Канаде пройдут в октябре 2019 года.

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