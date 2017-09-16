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    Премьер Исландии ушел в отставку из-за письма в поддержку педофила

    Глава правительства объявил о проведении досрочных парламентских выборов

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Громкий скандал вокруг отца премьер-министра Исландии Бьярни Бенедиктссона привел к расколу правящей коалиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в этой связи глава правительства объявил о проведении досрочных парламентских выборов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что отец главы правительства Бенедикт Свейнссон подписал рекомендательное письмо о снятии судимости со своего друга, осужденного за изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

    Следствие доказало, что приятель Свейнссона на протяжении 12 лет насиловал ребенка. В 2004 году он был приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы.

    Премьер-министр и глава минюста пытались скрыть этот факт. Когда информация о поступке отца главы правительства стала достоянием общественности, центристская партия «Светлое будущее» объявила о выходе из парламентской коалиции, что привело к ее расколу.

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