Премьер Исландии ушел в отставку из-за письма в поддержку педофила

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Громкий скандал вокруг отца премьер-министра Исландии Бьярни Бенедиктссона привел к расколу правящей коалиции.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в этой связи глава правительства объявил о проведении досрочных парламентских выборов.

Ранее в СМИ появилась информация, что отец главы правительства Бенедикт Свейнссон подписал рекомендательное письмо о снятии судимости со своего друга, осужденного за изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

Следствие доказало, что приятель Свейнссона на протяжении 12 лет насиловал ребенка. В 2004 году он был приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы.

Премьер-министр и глава минюста пытались скрыть этот факт. Когда информация о поступке отца главы правительства стала достоянием общественности, центристская партия «Светлое будущее» объявила о выходе из парламентской коалиции, что привело к ее расколу.