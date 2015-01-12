Премьер Ирака: стране потребуется три года на реструктуризацию армии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что стране потребуется три года на перестройку армии, однако в условиях борьбы с ИГ это сложная задача.

"Реструктуризация армии может занять три года. Это не означает, что борьба с ИГ продлится три года", - заявил Аль-Абади.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, одной из главных причин прогресса ИГ в Ираке называют коррупцию в рядах военнослужащих. Перед наступлением ИГ на бумаге у армии было не менее 14 дивизий, теперь же количество боеспособных дивизий оценивается в 7-9. Премьер поручил министру обороны Ирака начать проверку случаев коррупции.

По его словам, менее чем через месяц иракская армия начнет массированную атаку против боевиков ИГ, засевших с июля в городе Тикрит в 160 км к северу от Багдада. Аль-Абади также заявил, что он намерен интегрировать в иракскую армию порядка 60 тыс. разрозненных ныне шиитских и суннитских вооруженных группировок, ведущих сейчас борьбу с ИГ.

Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную территорию Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем 2014 года. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тыс. боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится далее расширять свои приобретения.