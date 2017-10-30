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    Премьер: Хорватия планирует ввести евро в течение 7-8 лет

    Премьер Андрей Пленкович: Мы хотим, чтобы Хорватия стала членом еврозоны в течение двух правительственных сроков© Reuters

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Хорватия намерена присоединиться к еврозоне в течение ближайших семи-восьми лет.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович на экономической конференции, посвященной внедрению евро в Хорватии.

    "Мы не будем указывать точные даты, но мы хотим, чтобы Хорватия стала членом еврозоны в течение двух правительственных сроков", - сказал А. Пленкович.

    Отметим, что текущее правоцентристское правительство пришло к власти год назад.

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