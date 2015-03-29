Дэвид Кэмерон пообещал в три раза снизить поток мигрантов в страну

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Великобритания почти в три раза уменьшит численность въезжающих в страну мигрантов, если консерваторы выиграют запланированные на начало мая парламентские выборы, пообещал премьер-министр Дэвид Кэмерон.

По данным Управления национальной статистики, на сентябрь 2014 года численность мигрантов, прибывших в Британию за год, составила 298 тысяч человек. Это рекордный показатель за все время, которое Кэмерон находится в ранге премьер-министра.

"Британия испытывает огромное давление, так как уровень миграции долгое время остается на слишком высоком уровне. Вы это замечаете по наполненности школ, по очередям в учреждениях здравоохранения. Я могу ответственно заявить всем, кто этим обеспокоен - я слышу вас, я вижу вашу обеспокоенность, я понял ваши желания", -сказал Кэмерон в интервью газете Telegraph.

Премьер признался, что считает оптимальным объем миграции на уровне десятков тысяч человек в год.

"Да, границы этому есть. Я считаю, что снижение общего объема миграции до уровня ниже 100 тысяч человек является правильной целью. Это то, чего я хочу добиться", - добавил премьер.

Ранее он уже обещал снизить объемы миграции до 100 тысяч человек в год, однако за пять лет руководства кабинетом министров лидер консерваторов так и не смог этого добиться, за что постоянно подвергается критике.

Вместе с тем премьер заявил, что не будет вводить какие-либо ограничения на въезд в страну мигрантов из стран ЕС.

Кэмерон занимает достаточно жесткую позицию в миграционных вопросах, считая именно их ключевыми для принятия британцами решения о членстве в ЕС. По мнению премьера, Евросоюз должен принять новые правила, которые позволят контролировать миграцию внутри объединения и ограничат возможности мигрантов пользоваться соцобеспечением сразу в нескольких местах, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".