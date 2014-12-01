Премьер Бахрейна объявил о роспуске правительства

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Бахрейна шейх Халифа бен Сальман Аль Халифа объявил о роспуске правительства королевства, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Такое решение глава правительства принял в связи с прошедшими выборами в Палату депутатов, передает BahrainNewsAgency.

«Согласно 33 статье конституции, в которой говорится об отставке правительства с началом работы нового парламента, я подам прошение об отставке кабинета Его величеству королю Хамаду», — говорится в заявлении премьера.

В субботу, 29 ноября, в королевстве прошел второй тур всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования большинство мест в парламенте — 27 заняли депутаты-сунниты, 14 кресел досталось шиитам.