Представитель правящей партии: Япония не превратится в военную державу

Япония не станет военной державой, несмотря на рост расходов на оборону и шанс нанесения контрудара по противнику в случае нападения.

Япония не станет военной державой, несмотря на рост расходов на оборону и шанс нанесения контрудара по противнику в случае нападения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил лидер партии "Комэйто", входящей в правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии, Нацуо Ямагути.

"Усиление оборонного потенциала ⟨...⟩ не меняет базовую оборонную политику страны. Основанная на конституции исключительно оборонительная политика [сохранится]", - указал Ямагути.

Он отметил, что Япония не собирается угрожать соседним странам.

Ранее сообщалось, что Япония увеличит расходы на закупку ракет большей дальности и исследования в области кибербезопасности. До сих пор ежегодные расходы на оборону Японии не превышали 1% ВВП страны. Кроме того, правительство страны сообщило о планах закупить американские крылатые ракеты "Томагавк".

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству выделить 43 трлн иен (около 317,9 млрд долларов) на обеспечение обороны на период с 2023 по 2027 год.