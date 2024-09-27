Представитель ООН: Около 30 тыс. человек сбежали из Ливана в Сирию за неделю

За одну неделю более 30 тыс. человек покинули Ливан, чтобы найти убежище в Сирии.

За одну неделю более 30 тыс. человек покинули Ливан, чтобы найти убежище в Сирии.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве представитель в Сирии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Гонсало Варгас Льоса.

"Более 30 тыс. человек бежали из Ливана в Сирию в течение недели. Точную цифру назвать невозможно, но это на самом деле намного больше, чем 30 тыс. человек. Эти беженцы - ливанцы или сирийцы, большинство из них женщины и дети", - сказал он.

Отметим, что сегодня на брифинге в Женеве Координатор гумпомощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане Имран Раза заявил о том, что число перемещенных в Ливане составило около 120 тыс. человек.