Председательство в СБ ООН перешло от России к Швейцарии

Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от России к Швейцарии.

Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от России к Швейцарии.

Как передает американское бюро Report, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Берисвиль ответил на вопросы журналистов в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и озвучил основные темы обсуждения, которые будут на повестке дня в течение мая.

Дипломат отметил, что в течение мая Совет министров будет проводить регулярные заседания по Сирии, а обсуждение суданского кризиса и событий в Афганистане будет приоритетным.

Он подчеркнул, что особых дискуссий по ситуации в Украине не предвидится.