Председательство в СБ ООН перешло от России к Швейцарии

Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от России к Швейцарии.
Как передает американское бюро Report, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Берисвиль ответил на вопросы журналистов в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и озвучил основные темы обсуждения, которые будут на повестке дня в течение мая.
Дипломат отметил, что в течение мая Совет министров будет проводить регулярные заседания по Сирии, а обсуждение суданского кризиса и событий в Афганистане будет приоритетным.
Он подчеркнул, что особых дискуссий по ситуации в Украине не предвидится.