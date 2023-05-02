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Председательство в СБ ООН перешло от России к Швейцарии

Председательство в СБ ООН перешло от России к Швейцарии Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от России к Швейцарии.
Другие страны
2 мая 2023 г. 01:34
Председательство в СБ ООН перешло от России к Швейцарии

Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от России к Швейцарии.

Как передает американское бюро Report, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Берисвиль ответил на вопросы журналистов в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и озвучил основные темы обсуждения, которые будут на повестке дня в течение мая.

Дипломат отметил, что в течение мая Совет министров будет проводить регулярные заседания по Сирии, а обсуждение суданского кризиса и событий в Афганистане будет приоритетным.

Он подчеркнул, что особых дискуссий по ситуации в Украине не предвидится.

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