Председателем национального совета ОАЭ впервые избрана женщина

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Председателем Федерального национального совета ОАЭ впервые в истории страны выбрана женщина, cообщает Report со ссылкой на агенство WAM.

Ставшая председателем совета Амаль Абдалла аль-Кубейси является первой эмиратской женщиной, которая попала в этот законодательный орган в результате голосования на выборах 2006 года. Согласно агентству, это первый случай во всем арабском мире, когда женщина становится главой парламента.

Федеральный национальный совет ОАЭ состоит из 40 человек, половина из которых избирается прямым голосованием, а другая половина - назначается правителями семи эмиратов. На всеобщих выборах в Федеральный национальный совет, которые прошли в ОАЭ в октябре, победить сумела всего одна женщина. Еще восемь представительниц слабого пола, включая Амаль аль-Кубейси, были назначены в совет властями страны.