Правительство Чехии одобрило план по крупной модернизации армии

Правительство Чехии одобрило планы армии о закупках у Германии танков Leopard 2A8 в рамках модернизации.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Согласно информации, Чехия подпишет с Минобороны Германии рамочное соглашение. На первом этапе страна приобретет 44 танка стоимостью 34,2 млрд крон (около 1,63 млрд долларов США). Поставки намечены на 2028–2031 годы. В дальнейшем возможны закупки еще 14 танков, а также до 19 специализированных модификаций, что в целом может довести число заказанных Leopard 2A8 до 77 единиц 2А8.

Чернохова подчеркнула, что танки станут ключевым элементом тяжелой бригады и позволят Чехии выполнить обязательства перед НАТО. Кроме того, планируется приобретение 18 легких бронированных машин Supacat Extenda за 32,6 млн фунтов стерлингов (44 млн долларов США).

Прага последовательно усиливает армию за счет западной техники - от вертолетов и радаров до боевых машин и истребителей F-35. В прошлом году страна уже получила от Германии старые танки Leopard 2A4 в рамках программы компенсации за вооружение, переданное Украине.