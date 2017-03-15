 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство Германии пригрозило турецким политикам запретом на въезд в страну

    С таким заявлением выступил министр по особым поручениям Петер Альтмайер

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Власти Германии оставляют за собой право ввести запрет на въезд в страну турецких политиков в свете скандальных высказываний властей республики.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил глава ведомства федерального канцлера ФРГ, министр по особым поручениям Петер Альтмайер в интервью газетам медиакомпании Funke, выдержки из которого в среду приводит агентство DPA.

    Альтмайер подчеркнул, что у Берлина есть правовые инструменты, чтобы отказать во въезде в страну членам правительств иностранных государств.

    "То, что кабинет министров до сих пор не исчерпал свои международно-правовые возможности, не является бесплатным билетом на будущее", - сказал он.

    "Запрет на въезд был бы последним средством. Мы оставляем за собой право воспользоваться им", - подчеркнул глава ведомства канцлера.

    Очередной виток напряженности в отношениях Берлина и Анкары возник на позапрошлой неделе, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров. В Анкаре несколько раз сравнивали запрет на выступления политиков с действиями нацистов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi