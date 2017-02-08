Пожар в трущобах Манилы лишил крова 15 тыс. человек

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Возникший в ночь на 8 февраля сильный пожар в трущобном районе столицы Филиппин Манилы лишил крова около 15 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, пожар возник в квартале Parola, примыкающем к манильскому порту.

За ночь полностью выгорели более тысячи жилых строений. По словам сотрудников пожарной охраны, возгорание произошло в одном из домов. Жилые дома в районе пожара рассчитаны на две-три семьи и стоят очень близко друг к другу, в результате чего пожар моментально распространился на весь квартал.