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Постпред Судана при ООН: Страна надеется на помощь международного сообщества

Постпред Судана при ООН: Страна надеется на помощь международного сообщества Судан рассчитывает, что международное сообщество продолжит оказывать помощь стране, несмотря на последние события в Хартуме.
Другие страны
27 октября 2021 г. 22:26
Постпред Судана при ООН: Страна надеется на помощь международного сообщества

Судан рассчитывает, что международное сообщество продолжит оказывать помощь стране, несмотря на последние события в Хартуме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Судана при ООН Мохамед Ибрагим Эльбахи.

"Ряд стран выразили обеспокоенность событиями в Судане. Понимая их обеспокоенность, мы бы хотели подчеркнуть необходимость того, чтобы международное сообщество, а особенно Совет безопасности ООН, продолжали помогать народу Судана. В этот важный момент, когда наша страна находится на перепутье, следует искать пути сближения разных точек зрения, как со стороны военных, так и граждан, чтобы жертвы среди суданской молодежи на протяжении последних двух лет не пропали зря", - сказал он.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука (позднее он был отпущен домой), а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения, правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

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