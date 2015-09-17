Постпред при ООН: Россия имеет право наносить авиаудары по ИГ в Сирии

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ России должно быть позволено наносить удары по позициям террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) на территории Сирии точно так же, как это делают США. Об этом заявил 16 сентября журналистам постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. По его словам, заявлять о том, что РФ не имеет права это делать, бессмысленно.

"Почему американцы борются с ИГ с использованием боевых самолетов, а русским нужно запрещать это делать? В этом нет никакого смысла", - сказал дипломат. "В конце концов, мы все боремся с одним врагом", - отметил он.

Комментируя информацию о переброске в Сирию российской военной техники якобы с целью создания военной базы в прибрежном городе Латакия, Джаафари отметил, что вся деятельность военных РФ в его стране укладывается в рамки двустороннего военного сотрудничества, которое ведется уже на протяжении многих лет. "Это не секрет", - добавил он, информирует Report со ссылкой на ТАСС.