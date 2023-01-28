Посольства ряда стран в Гаити приостановили работу из-за протестов полицейских

Несколько дипломатических представительств, находящихся в столице Гаити Порт-о-Пренс, приостановили свою работу из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности на фоне массовых протестов сотрудников полиции.

Несколько дипломатических представительств, находящихся в столице Гаити Порт-о-Пренс, приостановили свою работу из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности на фоне массовых протестов сотрудников полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство EFE.

По его данным, приостановили работу посольства Испании, Мексики, Содружества Багамских островов, США и Франции. Несколько стран рекомендовали находящимся в республике гражданам ограничить передвижения. Власти Содружества Багамских островов предписали своим дипломатам покинуть Гаити при первой возможности. Из-за активизации вооруженных банд в пятницу значительно раньше обычного закрылись многие магазины и учебные заведения.

В четверг в Гаити полицейские начали демонстрации протеста после убийства шестерых сослуживцев бандитами в пригородах Порт-о-Пренса. Несколько десятков стражей порядка перекрыли подъезды к столичному аэропорту, когда в нем находился премьер-министр Ариэль Анри, который вернулся с саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Аргентине. Протестующие установили баррикады и не пропускали транспортные средства к воздушной гавани.

Одновременно другая группа полицейских начала жечь автопокрышки около резиденции главы правительства в столице и открыла огонь по сотрудникам охраны. О раненых или погибших не сообщалось.