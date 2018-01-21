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    Посольство США в Кабуле знало о возможном нападении боевиков на отели

    В связи с этим представительство рекомендовало вести себя спокойно и следить за новостями в местной прессе

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Посольство США в Кабуле опубликовало предупреждение о возможных атаках боевиков на отели в столице Афганистана еще 18 января.

    Как передает Report, сообщение было размещено на официальном сайте дипломатического представительства.

    В оповещении говорится, что террористы могут выбрать в качестве мишени отель Baron, расположенный неподалеку от международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая.

    Также в посольстве уточнили, что боевики могли произвести атаку в местах массового скопления людей, госучреждениях, общественном транспорте, рынках и местах, где появляются иностранные граждане.

    В связи с этим представительство рекомендовало вести себя спокойно и следить за новостями в местной прессе.

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