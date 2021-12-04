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СМИ: Посол России будет отозван из Армении

СМИ: Посол России будет отозван из Армении В ближайшее время из Армении будет отозван посол России Сергей Копыркин. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".
Другие страны
4 декабря 2021 г. 10:27
СМИ: Посол России будет отозван из Армении

В ближайшее время из Армении будет отозван посол России Сергей Копыркин. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

"Он был назначен послом в Армении в апреле 2018 года, и, похоже, это соответствует закону о дипломатической службе, так как трудовой договор с дипломатами подписывается на 3 года, а в случае с Копыркиным эти 3 года уже истекли. Однако, если государство довольно своим представителем, договор обычно продлевается. А российские послы при отсутствии каких-либо ЧП, как правило, продолжают свою работу в странах пребывания.

В данном случае, судя по всему, налицо определенное недовольство, и отъезд действующего посла будет обусловлен и этим, в том числе", - пишет газета.

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Версия на английском языке Media: Russian ambassador to Armenia may be recalled 
Версия на азербайджанском языке KİV: "Rusiyanın Ermənistandakı səfiri geri çağırıla bilər"

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