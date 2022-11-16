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После инцидента в Польше глава обороны Венгрии провел консультации с генсеком НАТО

После инцидента в Польше глава обороны Венгрии провел консультации с генсеком НАТО Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с инцидентом в Польше, где упала российская ракета.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 00:49
После инцидента в Польше глава обороны Венгрии провел консультации с генсеком НАТО

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с инцидентом в Польше.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

Отмечается, что телефонный разговор был проведен накануне заседания Совета обороны, которое было созвано премьер-министром страны.

Напомним, что две ракеты упали на село Пшеводов в Люблянском районе Польши, отметило радио ZET. По его информации, они попали в зерносушилки. В результате случившегося погибли два человека.

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