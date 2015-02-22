Порошенко заявил, что украинские спецслужбы предотвратили теракт в Одессе

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Украинским спецслужбам удалось предотвратить теракт в Одессе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи в Киеве с президентом Польши Брониславом Коморовским.

"Спецслужбам удалось предупредить теракт в Одессе", - приводит его слова пресс-служба главы украинского государства.

Report со ссылкой на ТАСС напоминает, что ранее в Харькове во время шествия активистов прогремел взрыв, в результате которого два человека погибли, девять ранены. Взрыв квалифицирован как теракт, возбуждено уголовное дело.

В городе введен высший уровень террористической угрозы и проводится антитеррористическая операция.

Об этом, как передает издание "Украинская правда", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В связи с терактом, который состоялся в Харькове и во время которого, по предварительным данным, погиб один милиционер и один гражданский, а также пострадали пять милиционеров и четверо гражданских лиц, в городе введен высший уровень террористической угрозы и начато проведение антитеррористической операции ", - сказал Турчинов.