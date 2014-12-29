​Порошенко встретится с Путиным, Олландом и Меркель в Астане 15 января

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января в Астане встретится с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Report со ссылкой на Анадолу.

Глава украинского государства отметил, что его дипломатический год начнется с визита в Казахстан, где будет проводиться встреча в "нормандском формате". Он также добавил, что МИД Украины уже получил поручение по подготовке повестки встречи.

Так называемый "нормандский формат" возник после встречи четырех лидеров в Нормандии, во время празднования 70-й годовщины высадки союзных войск во французской провинции 6 июня текущего года.