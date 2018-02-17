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    Порошенко предложил повсеместно запретить российский флаг

    Он также обвинил Россию в развязывании гибридной войны

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократии" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

    Как передает report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

    "Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года", — заявил Порошенко.

    Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".

    "Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — заключил он.

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