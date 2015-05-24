Порошенко и Керри скоординировали действия накануне саммита G7

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Джон Керри в субботу вечером, 23 мая, провели телефонный разговор, в ходе которого скоординировали дальнейшие шаги накануне саммита «Большой семерки». Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении подчеркивается, что Порошенко и Керри подчеркнули необходимость выполнения всех пунктов Минских договоренностей, подчеркнули важность восстановления полного контроля над украино-российской границей и договорились о дальнейшей координации совместных усилий вокруг Донбасса и Крыма.

Помимо этого Порошенко проинформировал Керри о ходе саммита "Восточного партнерства" в Риге и о последних событиях в Донбассе, в частности в Широкино, отмечает пресс-служба. "Собеседники еще раз подтвердили взаимное доверие и ответственность и отметили, что Соединенные Штаты были, есть и остаются сильным стратегическим партнером Украины", – сказано в сообщении.

Ранее Порошенко скоординировал совместные действия перед встречей G7 с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.