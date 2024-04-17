О нас

Польские спецслужбы задержали гражданина Таджикистана, являющегося членом ИГ

Польские спецслужбы задержали гражданина Таджикистана, являющегося членом ИГ Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина Таджикистана, являющегося членом террористической группировки "Исламское государство".
Другие страны
17 апреля 2024 г. 11:48
Польские спецслужбы задержали гражданина Таджикистана, являющегося членом ИГ

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина Таджикистана, являющегося членом террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dziennik Gazeta Prawna.

По ее информации, сотрудники АВБ при содействии Службы пограничной охраны задержали в центральной части страны и экстрадировали гражданина Таджикистана. На него Интерпол выдал так называемую "красную метку" в связи с его участием в деятельности афганского филиала ИГ "Вилаят Хорасан".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Военные КНР отследили пролет самолета ВМС США над Тайваньским проливом
Военные КНР отследили пролет самолета ВМС США над Тайваньским проливом
17 апреля 2024 г. 12:04
Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до минимума с сентября 2021 года
Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до минимума с сентября 2021 года
17 апреля 2024 г. 11:08
Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в Эквадоре
Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в Эквадоре
17 апреля 2024 г. 08:10
Южная Корея провела учения с боевой стрельбой у границ КНДР
Южная Корея провела учения с боевой стрельбой у границ КНДР
17 апреля 2024 г. 07:49
В КНР заявили, что США должны уважать права и интересы Китая в Южно-Китайском море
В КНР заявили, что США должны уважать права и интересы Китая в Южно-Китайском море
17 апреля 2024 г. 07:33
Вашингтон расширяет системы ПРО и ПВО на Ближнем Востоке
Вашингтон расширяет системы ПРО и ПВО на Ближнем Востоке
17 апреля 2024 г. 07:05
СМИ: Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС почти заморожены
СМИ: Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС почти заморожены
17 апреля 2024 г. 06:37
Венгерский премьер обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже
Венгерский премьер обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже
17 апреля 2024 г. 06:22
Израиль определился с ответом на атаку Ирана
Израиль определился с ответом на атаку Ирана
17 апреля 2024 г. 05:53
США введут дополнительные санкции против Ирана
США введут дополнительные санкции против Ирана
17 апреля 2024 г. 05:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi