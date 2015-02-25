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    ​СМИ: Польша планирует направить военных инструкторов в Украину

    Минобороны намерено направить польских инструкторов для оказания содействия в подготовке младшего командного состава украинской армии

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Польша планирует направить военных инструкторов в Украину, заявил в среду советник министра обороны Польши Богуслав Пацек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Министерство обороны намерено направить польских инструкторов для оказания содействия в подготовке младшего командного состава украинской армии", - цитирует Пацека агентство Reuters.

    По данным советника оборонного ведомства, окончательное решение на этот счет будет принято в марте.

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