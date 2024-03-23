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Польша направит больше военнослужащих на свои восточные границы

Польша направит больше военнослужащих на свои восточные границы Польские власти увеличат численность вооруженных сил на восточных границах страны для содействия пограничной службе в их охране.
Другие страны
23 марта 2024 г. 22:58
Польша направит больше военнослужащих на свои восточные границы

Польские власти увеличат численность вооруженных сил на восточных границах страны для содействия пограничной службе в их охране.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы будем усиливать присутствие Войска Польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах", - приводит слова главы польского оборонного ведомства агентство РАР. Он подчеркнул, что речь идет о постоянном присутствии армии на границах с РФ, Литвой, Белоруссией и Украиной для поддержки погранслужбы.

Министр объявил, что правительство страны выделит 1 млрд злотых (около $250 млн) на создание соответствующей инфраструктуры для размещения военнослужащих на приграничных территориях.

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