Польша направит больше военнослужащих на свои восточные границы

Польские власти увеличат численность вооруженных сил на восточных границах страны для содействия пограничной службе в их охране.

Польские власти увеличат численность вооруженных сил на восточных границах страны для содействия пограничной службе в их охране.

Как передает Report , об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы будем усиливать присутствие Войска Польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах", - приводит слова главы польского оборонного ведомства агентство РАР. Он подчеркнул, что речь идет о постоянном присутствии армии на границах с РФ, Литвой, Белоруссией и Украиной для поддержки погранслужбы.

Министр объявил, что правительство страны выделит 1 млрд злотых (около $250 млн) на создание соответствующей инфраструктуры для размещения военнослужащих на приграничных территориях.