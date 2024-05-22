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Политолог: Жестокость Франции по отношению к канакам - новое лицо французского колониализма

Политолог: Жестокость Франции по отношению к канакам - новое лицо французского колониализма Жестокость властей Франции к канакам в Новой Каледонии, ведущим борьбу за свободу – новое лицо французского колониализма.
Другие страны
22 мая 2024 г. 15:33
Политолог: Жестокость Франции по отношению к канакам - новое лицо французского колониализма

Жестокость властей Франции по отношению к канакам в Новой Каледонии, ведущим борьбу за свободу – новое лицо французского колониализма.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По словам эксперта, французское правительство нарушает права человека и препятствует дальнейшему экономическому развитию Новой Каледонии.

"Экономические последствия беспорядков и разрушения частной собственности весьма значительны. Париж, похоже, снова стал колыбелью колониализма", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что причиной протестов коренного населения является попытка Франции изменить Конституцию Новой Каледонии.

"Канаки возмущены так называемой "конституционной реформой" Парижа. Местные жители справедливо обеспокоены тем, что конституционные изменения ослабят позиции канакской общины", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı politoloq: Kanaklara qarşı qəddarlıq fransız müstəmləkəçiliyinin yeni simasıdır
Версия на английском языке Expert: France's cruelty towards Kanaks - new face of French colonialism

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