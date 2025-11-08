Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Politico: Офис Трампа работает над постановлением о выплатах пособия по SNAP

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 05:59
    Министерство сельского хозяйства США по просьбе администрации американского президента Дональда Трампа в срочном порядке работает над выполнением постановления суда о выплате полных ноябрьских пособий по продовольственным талонам, выдаваемым в рамках программы SNAP.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

    "Министерство сельского хозяйства США "позже сегодня завершит необходимые процессы", чтобы предоставить средства для Программы дополнительной продовольственной помощи", - говорится в материале.

    Средства на это будут частично выделены из чрезвычайного фонда страны. Данное постановление об оказании помощи практически 42 млн американцев было разослано во все штаты.

    "Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyir

