Politico: Офис Трампа работает над постановлением о выплатах пособия по SNAP
Другие страны
- 08 ноября, 2025
- 05:59
Министерство сельского хозяйства США по просьбе администрации американского президента Дональда Трампа в срочном порядке работает над выполнением постановления суда о выплате полных ноябрьских пособий по продовольственным талонам, выдаваемым в рамках программы SNAP.
Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.
"Министерство сельского хозяйства США "позже сегодня завершит необходимые процессы", чтобы предоставить средства для Программы дополнительной продовольственной помощи", - говорится в материале.
Средства на это будут частично выделены из чрезвычайного фонда страны. Данное постановление об оказании помощи практически 42 млн американцев было разослано во все штаты.
