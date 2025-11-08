Politico: Офис Трампа работает над постановлением о выплатах пособия по SNAP

Министерство сельского хозяйства США по просьбе администрации американского президента Дональда Трампа в срочном порядке работает над выполнением постановления суда о выплате полных ноябрьских пособий по продовольственным талонам, выдаваемым в рамках программы SNAP.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

"Министерство сельского хозяйства США "позже сегодня завершит необходимые процессы", чтобы предоставить средства для Программы дополнительной продовольственной помощи", - говорится в материале.

Средства на это будут частично выделены из чрезвычайного фонда страны. Данное постановление об оказании помощи практически 42 млн американцев было разослано во все штаты.